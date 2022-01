Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà certainement la maxime qui doit passer dans la tête d’Alizé Cornet depuis le début de l’Australian Open. La Française a dû attendre son 63e tournoi du Grand Chelem, le 60e consécutif, pour rejoindre pour la première fois de sa carrière les quarts avec pour y arriver des victoires notamment face à Garbine Muguruza et Simona Halep (6-4, 3-6, 6-4) la nuit dernière. Pas mal pour une joueuse de 32 ans qui a régulièrement évoqué sa fin de carrière et qui ne compte pas s’arrêter là à Melbourne avec un quart de finale prévu contre la tombeuse d’Elise Mertens, l’Américaine Danielle Collins. Mais avant de penser à cette rencontre, la native de Nice profitait du moment présent.

Que représente ce quart enfin atteint ?

"C'est un accomplissement parce que c'est un résultat que j'attendais depuis longtemps. Limite, ce n'est pas que je n'y croyais plus, mais je me suis dit 'allez, on s'enlève un peu de pression là-dessus, on y va on verra bien.' Cela représente beaucoup de choses, d'abnégation, de ténacité. Depuis le début du tournoi, j'ai testé une technique: avant de dormir, tous les soirs, je me dis que je vais gagner le tournoi. En fait, cela ne fait pas de mal de faire un peu d'autoconviction positive. On est toujours tellement en train de se poser des questions. Là, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi ne pas aller au bout. En tout cas, si je ne suis pas la première à y croire, personne n'y croira pour moi ! Mon premier quart de finale à 32 ans s'est fait attendre, mais je n'ai pas lâché et maintenant je vis des émotions incroyables et tout ça en valait largement la peine."

Qu'avez-vous ressenti à la fin du match contre Halep ?

"Il y a eu beaucoup de soulagement. Il y a eu des larmes de soulagement que le match se termine parce que c'était un match difficile. Et je n'ai pas tout de suite réalisé. Ce sont ces 13 dernières années qui me sont revenues en mémoire. En plus, Halep sauve deux balles de match et je repense un peu à ces deux balles de match contre Safina ratées sur ce même court, au même stade de la compétition il y a 13 ans en 2009... Je me disais 'oulala, c'est dangereux, c'est dangereux de tomber dans ce piège.' Mais je me suis surprise parce que je suis restée très concentrée, je n'ai pas paniqué. Après la balle de match, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Les larmes faisaient remonter, beaucoup, beaucoup de choses de ces 13 dernières années."

Vous surprenez-vous ces derniers jours ?

"Non, parce que je sais que j'en suis capable, même si je ne le fais pas de manière constante. Et oui, parce que ça fait plusieurs matchs d'affilée que j'arrive à le faire dans des conditions extrêmes contre de très bonnes joueuses et ça tient la route, je me sens hyper solide dans la tronche. Et je m'épate physiquement parce que je viens d'avoir 32 ans je me sens hyper bien, je récupère bien, je pense que je me déplace pas mal sur le court, pendant deux heures et demie. Bon j'ai eu un coup de barre d'un quart d'heure, mais je suis assez robuste. Le travail paye. Je ne cesse de le répéter, mais ça fait du bien parce que je travaille beaucoup quand même."