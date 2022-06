La présence de Marin Cilic, 33 ans, 1 m 98 pour 89 kilos, dans le dernier carré de Roland-Garros est l’une des surprises du Grand Chelem parisien. Ancien vainqueur de l’US Open (2014) et finaliste à Wimbledon (2017) et à l’Australian Open (2018) le Croate impressionne depuis le début de la quinzaine. Un retour au premier plan suivi avec joie par son ancien manager (2013-2018), notre compatriote Vincent Stavaux : "Je suis trop content pour lui. On a échangé quelques messages. C’est un super gars."