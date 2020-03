Mais qui gère quoi et qui dans le monde du tennis professionnel ? Voilà une question légitime qui se pose après la décision prise, presque de manière unilatérale, par la Fédération française de tennis de reporter Roland-Garros du mois de mai (24/5 au 7/6) à celui de septembre (20/9 au 10/4).

Un cavalier seul et un changement de date qui font entrer le Grand Chelem français en concurrence, si on peut parler de concurrence vu l’importance de l’épreuve (NdlR : 45 millions de prize money), avec des tournois organisés par l’ATP, la WTA mais aussi des compétitions (NdlR : les matchs de barrage de la Coupe Davis dont celui de la Belgique en Bolivie) qui sont comme Roland-Garros sous la tutelle de l’ITF, la Fédération internationale de tennis. Sans oublier la Laver Cup, un tournoi exhibition organisé par Roger Federer qui oppose une équipe européenne et une du reste du monde.