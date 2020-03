André Stein pense que la finale de la Fed Cup sera reprogrammée en septembre.

En Belgique, tous les acteurs sont suspendus aux déclarations gouvernementales quotidiennes. André Stein ne fait pas exception. "Je suis plus qu’inquiet, commence le président de l’AFT. En Belgique, les interclubs démarrent fin avril. Ils génèrent de grosses recettes pour les clubs. Auront-ils lieu ? Seront-ils postposés ? Il est encore trop tôt pour savoir."

Que ce soit à l’échelle belge ou internationale, les conséquences du coronavirus sur le tennis se multiplient. Pour l’heure, le centre de tennis-étude de Mons reste ouvert. Les joueurs du team pro sont privés de tournoi, ce qui a des répercussions financières catastrophiques. "Les joueurs du team pro perçoivent un salaire sur l’unique base de leurs prize money. L’AFT paye leur entraîneur et leurs frais de déplacement. S’ils ne jouent plus, ils ne gagnent plus d’argent. L’AFT n’a pas les moyens de leur verser une indemnité mensuelle."

Sur le circuit ATP, le constat est identique pour les joueurs. "Je ne pense pas que l’ATP puisse verser un revenu minimum garanti aux joueurs. Un gars comme David Goffin ne touche pas un centime pour le moment. Avec son statut, il n’est pas dans les difficultés."

Les organisateurs de tournois pourraient être les principales victimes de ces annulations. "Les tournois perdront de l’argent surtout ceux qui sont annulés en dernière minute. Les investissements en amont sont lourds. Les sponsors ne payeront rien si l’épreuve n’a pas lieu."

Le plan B attestait d’un possible report de certains tournois. Là aussi, André Stein n’est pas franchement optimiste. Il n’y croit pas. "Sur le circuit ITF, c’est possible. Pour l’ATP et la WTA, postposer relève de la science-fiction. Le calendrier est complet."

Une exception demeure. En avril, la phase finale de la Fed Cup n’aura pas lieu en Hongrie. "Sur la base d’observations personnelles, je pense qu’il n’y a qu’une seule possibilité pour encore disputer la Fed Cup en 2020. Durant la semaine de la Laver Cup en septembre, le calendrier ne prévoit aucun tournoi féminin."

Dans son jardin montois, André Stein scrute les beaux jours en croisant les doigts pour que les joueurs puissent continuer à s’entraîner dans le centre de tennis-étude. "Les joueurs et entraîneurs sont distancés de 20 mètres. Maintenant, si les parents refusent de laisser partir leurs enfants, je ne pourrai pas m’y opposer."