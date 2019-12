Sur les réseaux sociaux, fleurissent des clichés des stars internationales et belges en vacances. On y voit, entre autres, David Goffin et sa compagne avec masque et tuba devant une mer couleur émeraude aux Maldives. Le 11e joueur mondial, comme les autres Belges du circuit, a besoin de se vider la tête et de se ressourcer avant de démarrer sa préparation foncière pour l’année 2020. De David Goffin à Steve Darcis, en passant par Elise Mertens et Ysaline Bonaventure, le président de l’AFT n’a pas manqué une miette tantôt des exploits tantôt des désillusions de nos ambassadeurs sur les circuits ATP et WTA en 2019.

(...)