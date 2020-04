Président de l’AFT (Association francophone de tennis), André Stein a passé de nombreuses heures, ces derniers jours, à travailler sur le possible retour du tennis dans la vie de ses membres. "Ce que nous avons fait pour le tennis, c’est d’alerter nos autorités de tutelle, à savoir la ministre des Sports et l’Adeps, sur les possibilités de rejouer au plus vite. Avec, bien sûr, toutes les mesures de précaution qui seraient imposées. Et j’espère que nos idées poursuivent leur chemin. De son côté, Tennis Vlaanderen a fait le même travail auprès de ses autorités. On devait travailler comme cela car il n’y a pas de ministre fédéral des Sports. Et moi, je ne peux pas m’adresser directement au Conseil national de sécurité."