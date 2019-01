Andy Murray a de nouveau été opéré de la hanche lundi à Londres. Le Britannique l'a lui même annoncé mardi via son compte Instagram. "Je me sens un peu abattu pour le moment mais j'espère que ce sera la fin de mes douleurs. J'ai maintenant une hanche en métal", a déclaré Murray.





Andy Murray, 31 ans, est tourmenté depuis dix-huit mois par des douleurs à la hanche droite, qui l'ont poussé à annoncer sa fin de carrière pour cette année.

Juste avant l'Open d'Australie, l'ancien numéro un mondial avait annoncé qu'il comptait ranger ses raquettes en 2019, espérant tenir jusqu'à Wimbledon.

Sorti en cinq sets et 4 heures de jeu par l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 1er tour de son dernier Open d'Australie, Andy Murray avait alors annoncé qu'il envisageait un nouveau passage sur le billard.

Andy Murray s'était retiré de l'Open d'Australie 2018 pour subir une première opération de la hanche.

Le Britannique, champion olympique en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, a remporté l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016.