L'Open d'Australie est terminé pour Andy Murray. L'ancien numéro un mondial, retombé à la 230e place au classement ATP, a été éliminé au premier tour du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, s'inclinant en cinq sets 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7) et 6-2 après une bataille de 4 heures et 9 minutes face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 23e mondial et tête de série N.22, lundi à Melbourne.

Andy Murray dipsutait son dernier Open d'Australie. Il avait annoncé vendredi qu'il comptait prendre sa retraite cette année, espérant pouvoir aller jusqu'à Wimbledon.

L'Ecossais de 31 ans, trois fois vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, s'était retiré de l'Open d'Australie 2018 pour subir une opération de la hanche et n'était revenu sur les courts qu'en juin, au tournoi du Queen's à Londres. Il n'avait ensuite participé qu'à quatre autres tournois avant d'achever sa saison en septembre et de se concentrer sur sa remise en forme, mais ses douleurs à la hanche l'ont poussé à prendre la décision de ranger ses raquettes.

Andy Murray a atteint cinq fois la finale de l'Open d'Australie, s'inclinant face à Roger Federer en 2010 et face à Novak Djokovic en 2011, 2013, 2015 et 2016. Le Britannique a remporté l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016.