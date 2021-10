Andy Murray, qui sera l’une des attractions de l’European Open d’Anvers, retrouve petit à petit toutes ses sensations.

Ancien numéro un mondial mais aussi vainqueur de Wimbledon (2013 et 2016) et l’US Open (2012), Andy Murray (34 ans) travaille depuis des semaines à retrouver un ranking, il est actuellement 121e mondial, plus en adéquation avec ses qualités naturelles. Car quand son corps ne lui pourrit pas la vie, l’Écossais est capable d’encore sortir de grosses prestations. Et du côté des organisateurs de l’European Open, qui se déroulera à Anvers du 18 au 24 octobre, on croise les doigts pour que le Britannique arrive dans notre pays en pleine possession de ses moyens pour viser un second titre dans la capitale des diamants après celui de 2019.

(...)