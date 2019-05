Le lauréat de deux Wimbledon et d'un US Open a en effet décidé de changer son apparence physique. Pas de nouvelle coupe de cheveux, ni de piercing ou de tatouages. Andy Murray a simplement changé...son sourire.





Plusieurs internautes ont remarqué que les dents de l'athlète étaient plus droites et que l'espace entre ses incisives supérieures n'était plus présent.









Selon des proches du sportif, Andy Murray apportait de plus en plus d'importance à son apparence, compte tenu des photos prises de lui lors des tournois et autres événements sportifs. Son absence sur les courts ces derniers mois lui ont permis de suivre un traitement pour aligner ses dents.