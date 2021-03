L'ancien numéro 1 mondial, retombé à la 118e place du classement ATP, a remporté deux fois le Masters 1000 de Miami, en 2009 et 2013.

Andy Murray n'a retrouvé le circuit ATP que le mois dernier au tournoi de Montpellier. Avant cela, l'Écossais n'était plus apparu sur le circuit ATP depuis sa défaite au 1er tour du tournoi de Cologne en octobre. Triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016), Murray avait reçu une wildcard pour disputer l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année qui a eu lieu du 8 au 21 février. Contrôlé positif au coronavirus, il n'a toutefois pu se rendre à Melbourne, où il a été cinq fois finaliste.

En lieu et place de l'Open d'Australie, le champion olympique avait lancé sa saison 2021 par le Challenger de Biella, en Italie, où il a été battu en finale par l'Ukrainien Illya Marchenko.

Andy Murray, 33 ans, a longtemps été perturbé par une blessure pelvienne qui a plusieurs fois compromis ses tentatives de relancer sa carrière après une opération de la hanche.