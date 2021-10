Si les visages des deux anciens joueurs pros belges, Dick Norman et Sabine Appelmans, sont souvent associés au tournoi d’Anvers, il y a une autre ancienne joueuse noir-jaune-rouge qui est l’une des chevilles ouvrières de l’ATP 250. Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en double avec Dominique Monami et 43e mondiale, Els Callens (51 ans) officie dans les travées de la Lotto Arena au player desk. L’endroit où les joueurs viennent organiser leur journée et faire leurs demandes. Une ancienne pro de la petite balle jaune pour gérer des pros, difficile de trouver mieux. Entre deux demandes et trois coups de fil, l’Anversoise a trouvé du temps pour nous expliquer sa mission.

