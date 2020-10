Depuis sa création, l’European Open a accueilli quelques belles pépites du tennis mondial actuel.

L’avantage d’un tournoi ATP 250 par rapport aux plus huppés 500 ou Masters, c’est que le billet d’entrée est plus accessible pour des joueurs qui ont encore tout à prouver et visent les hautes sphères du tennis mondial. Ce qui permet aux spectateurs de découvrir des jeunes ou moins jeunes pépites qui, quelques mois ou années plus tard, vont s’installer dans le top 20 ou le top 10 mondial.