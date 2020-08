Novak Djokovic a attendu le plus longtemps possible avant de venir aux États-Unis.

Quoi qu’il fasse, Novak Djokovic n’aura jamais la même aura et la même sympathie que Rafael Nadal et Roger Federer, ses deux condisciples du Big Three. Depuis plusieurs semaines, le Serbe est sous le feu des critiques suite à l’organisation de l’Adria Tour, un tournoi qui a tourné au fiasco avec de nombreux joueurs contaminés au Covid-19. Les prises de position de l’actuel numéro 1 mondial ne sont pas toujours comprises non plus. Arrivé à New York pour disputer le tournoi de Cincinnati puis l’US Open, le Djoker s’est livré sur le pourquoi de sa présence aux États-Unis mais aussi sur ses ambitions lors d’un questions-réponses avec les médias.

(...)