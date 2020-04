Après David Goffin, l'Allemand Alexander Zverev s'est imposé également 3-1 face au Français Lucas Pouille lundi lors de la première journée de l'Open de Madrid de tennis virtuel.

Ce tournoi réunit 32 véritables champions et championnes de tennis du 27 au 30 avril autour du jeu vidéo Tennis World Tour sur la PlayStation 4. Chaque joueur et joueuse joue avec son propre avatar des rencontres au meilleur des. Versé dans le groupe 4, le N.1 belge défiera Zverev ce mardi (pas avant 18h30) et enchaînera ensuite face au Russe Karen Khachanov. La rencontre de ce dernier face à Zverev, programmée lundi, a été reportée.

Les deux premiers des quatre groupes se retrouveront en quarts de finale.

Parmi les autres résultats de lundi, on notera le succès de Rafael Nadal aux dépens du Canadien Denis Shapovalov 4-3 (3) et d'Andy Murray sur le Français Benoît Paire 3-1 dans le groupe 1.

L'Argentin Diego Schwartzman a gagné ses deux matchs dans la poule 2 : face à l'Espagnol David Ferrer 4-3 (4) et 3-1 contre l'Américain John Isner.

Double succès, impressionnants, aussi pour Stefanos Tsitsipas qui évolue au sein du groupe 3. Le Grec a infligé un 3-0 tant à Fabio Fognini qu'à Kei Nishikori. L'Italien s'est consolé avec un succès 4-3 (4) aux dépens de l'Américain Frances Tiafoe qui aussi subi la loi du Japonais 3-0.

Dans l'épreuve féminine, la Roumaine Sorana Cirstea a fait impression dans le groupe 2 avec deux succès contre la Britannique Johanna Konta (3-0) et face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (4-2) non sans avoir sauvé trois balles de match. Konta a ensuite battu 4-2 la Bélarusse Viktoria Azarenka.

La néo-retraitée la Danoise Caroline Wozniacki a peut-être trouvé une reconversion possible. Elle a dominé de la tête et des manettes la Française Kristina Mladenovic (4-2) et la Canadienne Bianca Andreescu (3-0). Celle-ci a ensuite battu l'Américaine Madison Keys 4-3 (2).

Dans la poule 1, la Suissesse Belinda Bencic et la Française Fiona Ferro ont débuté par une victoire respectivement au détriment de l'Espagnole Carla Suárez Navarro (4-3) et de la Tchèque Karolina Pliskova (3-0).

La véritable tenante du titre à Madrid, la Néerlandaise Kiki Bertens a pris la mesure (3-0) d'Angelique Kerber dans le Groupe 4. Le duel entre la Croate Donna Vekic et la Canadienne Eugenie Bouchard a été interrompu en raison de soucis techniques. Plusieurs autres ont émaillé cette première journée.

Le tennis réel est suspendu au moins jusqu'au 13 juillet en raison la pandémie de coronavirus. Parmi les épreuves qui ne se joueront pas figure le Masters ATP 1000 de Madrid qui devait se jouer du 3 au 10 mai.

L'édition virtuelle a pour but d'aider à collecter des fonds en faveur des joueurs les plus touchés par le manque de revenus consécutif à l'arrêt des compétitions.

La compétition tant masculine que féminine est dotée de 150.000 euros. Les vainqueurs peuvent décider du montant qu'ils souhaitent donner aux joueurs en difficulté. Un autre don de 50.000 euros est prévu pour réduire l'impact social de la pandémie.