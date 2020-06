La Roumaine ne veut pas jouer hors d'Europe.

Le temps est pluvieux sur Flushing Meadows. Malgré l'optimisme ambient qui règne autour de la tenue du tournoi new-yorkais, les forfaits s'enchaînent.

Après le forfait sur blessure de Roger Federer qui ne jouera plus en 2020 et l'annonce de Novak Djokovic de snober le grand chelem américain pour contester les mesures de sécurité mises en place au cas où le tournoi aurait lieu, c'est la numéro 2 mondiale Simiona Halep qui a annoncé à la télévision roumaine Pro TV qu'elle ne se rendrait pas à New York cet été.

Elle ne souhaite pas voyager hors Europe en cette fin de saison au cas où la saison de tennis reprendrait cet automne.

L'ancienne lauréate de Roland-Garros se prépare donc pour la saison sur terre battue avec en point d'orgue le tournoi parisien qui devrait avoir lieu du 20 septembre au 4 octobre.