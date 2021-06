La Roumanie double lauréate en Grand Chelem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019) ne sera pas rétablie à temps de sa blessure au mollet. La Roumaine a annoncé son forfait lundi soir sur Twitter. Cette blessure a également empêché l'ancienne N.1 mondiale de jouer à Roland Garros et à Wimbledon cette année.

"Rien ne me remplit plus de fierté que de représenter la Roumanie, mais malheureusement la récupération de ma blessure au mollet nécessite plus de temps. J'ai donc pris la décision de ne pas participer aux Jeux", a tweeté Halep. "Avoir à renoncer aux Jeux Olympiques est incroyablement difficile à digérer, mais je suis déterminée à revenir plus forte."

Halep, 29 ans, n'a plus joué depuis sa blessure au mollet survenue début mai au 2e tournoi du tournoi WTA 1000 de Rome.