Alors que la date de reprise du circuit ATP n’est pas connue, de nombreux matchs seront joués dès ce week-end en Europe.

Exhibitons à huis clos, entraînements de haut niveau, matchs de gala, quel que soit le nom donné aux tournois actuels, le circuit bouge à nouveau. Depuis la fin mai, des matchs ont lieu. Ce week-end, l’Ultimate Tennis Showdown et l’Adria Tour marquent un tournant de plus vers la grande reprise espérée en août.

L’UTS aurait pu s’appeler REM, la "révolution en marche"

Patrick Mouratoglou ne se contente pas de remettre des joueurs sur un court durant les 5 prochains week-ends (13 juin-11 juillet). L’Ultimate Tennis Showdown ressemble à un laboratoire grandeur nature. Partant du constat que le tennis se porte de plus en plus mal à cause de formats de circuit et de matchs vieillots, l’un des hommes les plus influents du tennis actuel a voulu apporter sa pierre à l’édifice.

Le format des matchs est inédit (deux services d’affilée uniquement, classement général, etc.), mais il a le mérite de relancer le débat.

Près d’Antibes, le Français a réuni 10 joueurs du top mondial : Matteo Berrettini, David Goffin, Stefanos Tsitsipas, Richard Gasquet, Feliciano Lopez, Alexei Popyrin, Benoît Paire, Dustin Brown, Lucas Pouille, Elliot Benchetrit qui remplace Dominic Thiem ce week-end.

Les rencontres se dérouleront en quatre quart-temps de dix minutes. Le joueur qui remportera le plus de points gagnera le quart-temps. En dehors du court, le show sera omniprésent avec des temps morts, une carte joker, des interviews…

Les six joueurs avec le plus de victoires seront qualifiés pour une phase éliminatoire. Les deux meilleurs seront directement versés en demi-finales et les quatre suivants disputeront des quarts de finale.

L’entraîneur de Serena veut moderniser le tennis en le rendant plus fun auprès de la jeune génération de fans.

Près d’Antibes, les joueurs renoueront avec un semblant de compétition. L’adrénaline remontera, même s’il faut rappeler qu’il ne s’agit en aucun cas d’une reprise. Aucun point ATP n’est distribué à la fin de la semaine. Néanmoins, David Goffin reçoit l’occasion de se tester face à des cadors du circuit.

Il se frottera dès samedi à la révélation 2019, le jeune Italien Matteo Berrettini qui a passé la période de confinement loin de sa terre natale.

"Je me suis rendu en Floride où j’ai passé la totalité du confinement", confiait-il à Mats Wilander. "Avec mon équipe, on a décidé que le mieux pour moi était de rester ici pour toute cette période. Je me considère comme chanceux", poursuit celui qui a suivi de près l’évolution de la situation dans son pays. "Nous sommes forts, et nous en sortirons plus forts. Nous devons penser à l’avenir désormais."

L'Adria Tour

À côté de l’Ultimate Tennis Showdown, l’Europe se passionnera aussi pour l’Adria Tour, un tournoi caritatif conçu par Novak Djokovic. Devant 1 000 supporters, Nole a invité quelques amis du circuit à Belgrade. Le Serbe n’a pas hésité à monter sur le Tarmac de Belgrade avec un jet privé en toile de fond pour accueillir l’Autrichien Dominic Thiem, l’Allemand Alexander Zverev ou encore les Croates Borna Coric et Marin Cilic, sans oublier le Bulgare Grigor Dimitrov.

Les huit stars seront réparties en deux groupes. Les deux premiers de chaque poule disputeront la finale. Les matchs se jouent au meilleur des 3 sets (de 4 jeux).

Du 13 juin au 5 juillet, l’Adria Tour passera par la Serbie, la Croatie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Toutes les rencontres sont diffusées sur Eurosport.

Durant les derniers jours, Djokovic a tout de suite mis ses invités à l’aise, même s’il compte offrir un spectacle de haut niveau.

"Je disposais d’un court de tennis et pouvais donc m’entraîner tous les jours", confiait celui qui était confiné en Espagne. "Je ne l’ai pas annoncé pour ne pas provoquer la colère des autres joueurs. J’ai travaillé sur un terrain en dur. Aujourd’hui je me sens bien, je peux vous dire que j’ai même beaucoup travaillé. Comme on ne sait pas quand nous allons rejouer sur le circuit classique, je peux vous dire que je prends cet Adria Tour très au sérieux et je serai affûté pour donner le meilleur de moi-même."

Le Swiss Tennis Pro Cup

La Suisse, aussi, a meublé son été pour protéger ses joueurs et joueuses. Elle a organisé la Swiss Tennis Pro Cup. Le tournoi réunit les hommes (4 simples et 1 double) et les dames (2 simples, 1 simple selon le format des légendes et 1 double) selon une formule express du "Fast 4", c’est-à-dire des sets en 4 jeux gagnants et un super tie-break lors du set décisif. Bencic sera présente à Bienne.

Reprise des tournois

Les exhibitions fleurissent un peu partout à travers l’Europe. Fin mai, Petra Kvitova avait remporté un tournoi de reprise à Prague. Cette semaine, Karolina Pliskova, lui a succédé sans perdre un set. Elle a battu Strycova, Siniakova et Martincova. "C’est une bonne préparation pour la suite", a déclaré Pliskova. Une troisième édition est au menu du 13 au 15 juin avec, cette fois, les deux vedettes, Petra Kvitova et Karolina Pliskova. On parle même déjà d’un duel au sommet joué devant des tribunes accueillant des spectateurs.

À Belgrade et en marge de l’Adria Tour, l’heure est au tennis. Dès lundi, celui qu’on appelle le tournoi d’Europe de l’Est a été lancé par Janko Tipsarevic.

"Après beaucoup de défis, des obstacles au travail acharné et l’engagement de tous ceux qui seront impliqués, nous sommes enfin prêts à annoncer le championnat d’Europe de l’Est", avait-il écrit sur Instagram.

Le tournoi prendra place dans son académie. Il accueille un tableau masculin et un tableau féminin avec, entre autres, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic, Danilo Petrovic, Peda Krstin, Viktor Troicki, Filip Krajinovic, Damir Dzumhur, Ricardas Berankis, Sergiy Stakhovksy, Borna Coric, Emil Ruusuvuori, Andrey Rublev et Aljaz Bedene. Du côté féminin, la Française Kristina Mladenovic a rejoint Maria Tig, Irina Camelia Begu, Polona Hercog, Tamara Zidansek et Arantxa Rus.

Toujours confinés

Il reste de nombreux joueurs qui ne disputeront pas de matchs durant le mois de juin. Certains pays, comme l’Argentine, le Brésil ou la Colombie, restent confinés. De plus, de nombreux joueurs ne cachent pas leur crainte à l’idée de parcourir à nouveau le monde. "Nous ignorons si nous jouerons au tennis en 2020", confie la Russe Anastasia Pavlyuchenkova qui amasse le plus d’informations possible sur la question. Au cœur du débat, se situent deux inconnues à l’équation : les pays en quarantaine et l’obligation d’une mise en quarantaine de quatorze jours avant le tournoi. "Nous espérons ainsi reprendre au mois d’août, mais nous ne contrôlons évidemment pas tous les paramètres." Elle rejoint donc le camp de Rafael Nadal. "Je me pose les mêmes questions que lui. J’ai discuté avec beaucoup de joueuses européennes. Nous sommes beaucoup à avoir peur de voyager maintenant. La situation pourra peut-être s’améliorer en août ou en septembre."

Thibaut Vinel