Les jeunes Belges se font assez discrets sur le circuit ATP.

Seul Arnaud Bovy, né le 17 septembre 2000, porte l’espoir de la génération appelée à succéder à David Goffin. À l’aube de son entrée dans la 3e décennie, Arnaud Bovy se situe à la 575e place à l’ATP. Il est le 36e jeune de moins de 20 ans dans la hiérarchie. S’il n’est pas en avance, il caresse encore le rêve de réussir une grande carrière. Avec Arnaud, tous les espoirs sont permis. Il est passé pro à 18 ans après avoir participé à 3 Grands Chelems juniors, et aux Jeux olympiques de la Jeunesse. Soutenu par une famille formidable, il a suivi un parcours singulier avant d’être aidé il y a un an et demi par l’AFT. Sa sœur Arnaud, Margaux, 22 ans, est aussi professionnelle tandis que la petite Juliette, 15 ans, est prête à les rejoindre. "Je vais tout faire pour vivre de ma passion", confiait-il celui qui avait disputé les qualifs de l’European Open d’Anvers. "Mon objectif reste de progresser, de prendre un maximum d’expérience, de gagner un maximum de matchs, de voir que mon niveau évolue chaque jour, et que j’apprends de mes erreurs. Je veux toujours aller de l’avant, sans baisser les bras."

En 2019, il a joué 24 ITF M15 et 2 M25. Il lui reste encore quelques pas avant de rejoindre le circuit des grands.