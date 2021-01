La Belgique vient de perdre son quatrième meilleur joueur à l’ATP. Arthur De Greef, ancien 113e mondial, a décidé de ranger ses raquettes. À seulement 28 ans. La vie sur le circuit a usé son envie.

"J’y réfléchis depuis 2 ans, nous explique le Bruxellois. J’en ai un peu marre de la vie de joueur de tennis. Les voyages, le stress, la distance avec les proches, autant de facteurs qui me pèsent de plus en plus. Mes bons amis Steve Darcis et Yannik Reuter ont aussi arrêté. Je ne ressens plus de plaisir à partir en tournoi. J’ai le sentiment de faire mes valises en permanence. En plus, je viens de racheter le club de Géronsart, qui est mon nouvel objectif."

Vu de l’extérieur, la vie de joueurs pros ressemble à un rêve où se mêlent stars, argent, hôtels de luxe, restaurants… "Mais vous ratez la plupart des événements familiaux. Votre vie est instable. Souvent, vous mangez seul le soir au restaurant. Après une défaite, la journée est souvent très longue. Tu ne prends jamais le temps de visiter les villes, sans parler du décalage horaire."