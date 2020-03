Les joueurs et les joueuses passent plus de temps à lire la kyrielle de courriels émanant de l’ATP ou de la WTA qu’à s’entraîner sur un terrain. Depuis une semaine, une grande pagaille règne en coulisses à cause de l’intrusion du coronavirus. Présent la semaine passée en Hongrie avec l’équipe belge de Coupe Davis, Arthur De Greef a pris la direction d’un Challenger au Kazakhstan. Il n’est pas inquiet en raison du virus. "C’est une grosse grippe", résume le Bruxellois. "Je suis jeune et en forme. Je suis plutôt inquiet si je devais la choper au Kazakhstan. Je ne m’imagine pas être mis en quarantaine dans un hôpital ou à l’hôtel ici durant 14 jours. Je deviendrais dingue."

