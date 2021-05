Aryna Sabalenka a un dernier cap à passer avant de devenir l’une des incontournables du circuit : réussir à s’exprimer en Grand Chelem. Deux fois titrée en double aux côtés d’Elise Mertens, la Biélorusse de 23 ans n’a en revanche disputé que deux huitièmes de finale en simple (US Open 2018, Open d’Australie 2021). Et c’est une aberration pour une 4e mondiale dont le jeu aurait déjà dû l’emmener tellement plus haut.

