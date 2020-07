Voilà le premier grand nom à dire non à l’US Open. Peu importe tous les plans rassurants envoyés par la fédération américaine (USTA), Ashleigh Barty n’a pas confiance. La n° 1 mondiale a ainsi officialisé son refus de quitter l’Australie pour prendre le chemin de New York, où doivent se dérouler à la fois le tournoi de Cincinnati (20-28 août) et l’US Open (31 août - 13 septembre). La bulle n’a pas convaincu la championne de Roland-Garros 2019, pas plus que le flou qui règne autour des conditions d’accès aux États-Unis et de sortie.

(...)