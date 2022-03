Même âge et même rang : comme Justine Henin en 2008, Ashleigh Barty a annoncé sa retraite, dans la nuit de mardi à mercredi (en Belgique). Et ce, alors que l’Australienne de 25 ans se trouve au firmament. La nouvelle, tombée par vidéo via son compte Instagram, a évidemment ébranlé le monde du tennis et semble étonnante alors que l’actuelle numéro 1 mondiale s’est montrée intraitable en 2022 (2 titres, 11 victoires, 0 défaite). À y regarder de plus près toutefois, il y a eu des signes avant-coureurs.



(...)