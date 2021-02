Les esprits chagrins souligneront que la présence surprise du Russe Aslan Karatchev (ATP 114) en demi-finale de l’Australian Open a été décrochée (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) grâce à la blessure au dos de Grigor Dimitrov, qui, dès avant la rencontre, n’avait pas su mettre tout seul ses chaussettes. C’est certainement en partie vrai, mais cela n’enlève rien à l’exploit réalisé par Aslan Karatsev depuis le début des qualifications, comme voulait d’ailleurs le souligner sa victime du jour : "Il a absolument mérité la victoire. C’est super à voir. Je ne suis pas surpris, je ne suis jamais surpris quand je vois des performances comme cela. Il doit apprécier. C’est un bon joueur. Pour être ici, vous devez forcément avoir fait quelque chose de bien. Vous avez travaillé, passé les qualifications, construit de la confiance. Il y a énormément de positif, donc pourquoi pas aller plus loin désormais ?"

Ce qui serait encore plus miraculeux pour un joueur qui va défier Novak Djokovic en demi-finale et qui arpentait les tournois Challenger ou ITF, les deuxième et troisième divisions du circuit international, il y a encore quelques mois. Son parcours actuel à Melbourne peut donc étonner, comme l’explique notre compatriote Ruben Bemelmans, qui, il y a un peu d’un an sur le tournoi Challenger d’Eckental en Allemagne, avait battu assez facilement en deux sets (6-2, 6-3) le héros du premier Grand Chelem de la saison.