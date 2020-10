Le Serbe égale ainsi le record de Pete Sampras du nombre de saisons terminées à la 1e place du classement ATP.

Novak Djokovic avait besoin de battre le Croate Borna Coric (ATP 24) au 2e tour du tournoi de Vienne pour être certain de terminer l'année à la 1e place. "Nole" s'est imposé 7-6 (13/11), 6-3 en 2 heures et 7 minutes mardi, une victoire qui l'assure de terminer la saison en tant que N.1 mondial pour la sixième fois, égalant ainsi le record de l'Américain Pete Sampras, son idole de jeunesse, qui a achevé six saisons au premier rang mondial, entre 1993 et 1998. Le Serbe de 33 ans a déjà terminé l'année en tant que N.1 mondial à cinq reprises: en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2018. Rafael Nadal et Roger Federer ont eux accompli cet exploit cinq fois.

Djokovic, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem, a également en ligne de mire le record de Federer du nombre de semaines passées à la place de N.1, soit 310 semaines. Le Serbe a débuté lundi sa 292e semaine au sommet du tennis mondial.