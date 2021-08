Sander Gillé (ATP 35 en double) et Joran Vliegen (ATP 34 en double) ont du baisser pavillon devant l'une des trois meilleures paires au monde formée par l'Américain Rajeev Ram (ATP 10 en double) et le Britannique Joe Salisbury (ATP 9 en double), finalistes à l'Open d'Australie en février. Le score: 6-3, 7-5 en 1 heure et 18 minutes de jeu. Les Belges avaient réussi une belle performance en quarts de finale en écarant les Colombiens Juan Sebastian Cabal (ATP 7 en double) et Robert Farah (ATP 6 en double), têtes de série N.2. C'était la deuxième accession à une demi-finale d'un tournoi ATP Masters 1000 pour les deux Limbourgeois qui avaient rejoint le dernier carré à Madrid cette année. Rajeev Ram et Joe Salisbury vont se mesurer en finale à la meilleure paire au monde composée des Croates Nikola Mektic (ATP 2 en double) et Mate Pavic (numéro 1 mondial en double).