L'Allemand, 3e mondial et 2e tête de série sur la surface dure de ce tournoi mexicain qui offre des prix à hauteur de 1.678.065 dollars, effectuait son entrée face au jeune Américain Jenson Brooksby. Le tenant du titre a dû sauver deux balles dans le deuxième set, qui a duré à lui seul 1h51, avant de s'imposer 3-6, 7-6 (12/10) et 6-2.

Brooksby occupe la 47e place mondiale à 21 ans. Professionnel depuis deux ans, il restait sur une finale perdue, après deux tie-breaks, à Dallas le 13 février contre son compatriote gros serveur Reilly Opelka. Le Californien a réussi le seul break du premier set. Menant 3-5, il a conclu à sa première balle de set (3-6).

Dans le deuxième set , les deux joueurs n'ont pas non plus réussi à s'emparer du service adverse. Brooksby a dû sauver une balle de set à 4-5. Le set marathon s'est alors joué au tie-break. Si le champion olympique de Tokyo a émergé 12/10, il a dû sauver deux balles de match à 5/6 et 9/10.

L'Américain a prouvé une baisse de régime légitime dans le troisième se. L'Allemand, qui effectue cette semaine son retour sur le circuit ATP après sa finale perdue le 6 février à Montpellier contre le Kazakh Alexander Bublik, en a profité.

Au 2e tour, Zverev sera opposé à son compatriote Peter Gojowczyk (ATP 95) qui a disputé les qualifications avant de battre au premier tour l'Américain Brandon Nakashima (ATP 75) 6-4, 6-4.