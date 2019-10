Vu la richesse du tableau de cet ATP 250, on attendait avec impatience le tirage au sort en croisant les doigts pour David Goffin qui a besoin de points dans la course au Masters.

Tête de série n°2, le Liégeois est bye au premier tour. Il jouera au deuxième tour jeudi a priori contre le jeune Français Ugo Humbert, 21 ans, 65e mondial qui devra d’abord battre le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 175), 26 ans. Steve Darcis, qui jouera son dernier tournoi à Anvers, se farcira le Français Gilles Simon (ATP 49). Il aurait pu tomber sur pire. Kimmer Coppejans a hérité du pire tirage possible, Andy Murray. Le pire et le plus excitant aussi. L’Ostendais, qui n’est que 161e à l’ATP, pourra mesurer les grands progrès de l’Ecossais ces dernières semaines.

Le trio belge espère être rejoint par deux autres compatriotes. Le jeune Arnaud Bovy (ATP 735) et l’ancien Ruben Bemelmans (ATP 204) jouent les qualifs dès dimanche.

Trois paires belges sont engagées dans le double : Joran Vliegen et Sander Gille, Steve Darcis et Arnaud Bovy et Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans.

En dehors des rangs belges, on suivra avec intérêt, le Français Gaël Monfils, 11e mondial qui est tête de série numéro 1, le Suisse Stan Wawrinka, 20e joueur du monde, triple lauréat en Grand Chelem, les Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35) et Richard Gasquet (ATP 52) ainsi que les Argentins Diego Schwartzman (ATP 16) et Guido Pella (ATP 21).

Quarts de finale théorique : Gaël Monfils (Fra/n°1) - Jan-Lennard Struff (All/n°7) ; Stan Wawrinka (Sui/n°4) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra/n°6) ; Pablo Cuevas (Uru/n°8) - Diego Schwartzman (Arg/n°5) ; Guido Pella (Arg/n°5) - David Goffin (n°2)

Parcours théorique de Goffin : Premier tour bye. Deuxième tour : Ugo Humbert. Quarts de finale Guido Pella. Demi-finale : Diego Schwartzman (ou Andy Murray). Finale : Monfils (ou Wawrinka).