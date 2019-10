Roger Federer (ATP 3/N.1) a remporté dimanche le tournoi de sa ville natale de Bâle en battant facilement l'Australien Alex De Minaur (ATP 28).

En finale de cette épreuve ATP 500 jouée sur dur et dotée de 2.082.655 euros, le Suisse de 38 ans s'est imposé 6-2, 6-2 en 69 minutes de jeu.

Serein de bout en bout dans une Halle Saint-Jacques chauffée et à blanc et entièrement acquise à sa cause, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem n'a jamais été inquiété par le jeune 'Aussie', 20 ans, qu'il rencontrait pour la première fois sur le circuit.

Avec deux breaks dans chaque set, Federer a survolé sa 15e finale à Bâle afin de remporter son 10e titre, le 103e dans sa carrière. Quant à De Minaur, il a perdu sa première finale en 2019 après ses sacres à Sydney, Atlanta et Zhuhai.