Rafael Nadal, deuxième joueur mondial et triple tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis de Barcelone, épreuve Masters 1000 dotée de 2.609.135 euros, vendredi. Sur la terre battue du court qui porte son nom, le Majorquin, 32 ans, a battu l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 51) 7-5, 7-5. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes.

Nadal, en quête d'un 12e sacre à Barcelone, affrontera pour une place en finale l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) ou l'Argentin Guido Pella (ATP 28) qui s'affrontent dans le dernier quart de finale.

Plus tôt dans la journée, le Japonais Kei Nishikori (ATP 7), vainqueur en 2014 et 2015, et le Russe Daniil Medvedev (ATP 14) ont rejoint le dernier carré en venant à bout respectivement de l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 104) 6-4, 7-5 et du Chilien Nicolas Jarry (ATP 81) 6-3, 6-4.