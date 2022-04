Rafael Nadal a fait savoir via son entourage qu'il sera absent du tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine prochaine. Le joueur de tennis espagnol aux 21 titres en Grand Chelem est blessé aux côtes et n'a plus joué depuis sa défaite en finale du Masters 1000 d'Indian Wells devant Taylor Fritz. "Il souffre toujours au niveau des côtes et comme prévu lorsqu'a été annoncée sa blessure, il a besoin de quatre à six semaines. Nous en sommes à trois, donc logiquement il n'est pas en capacité de rejouer à Barcelone", a indiqué à l'AFP un proche de Nadal. L'Espagnol n'a même pas repris l'entraînement raquette en main. "Il fait de la salle, mais rien qui lui fasse mal et donc évidemment pas avec la raquette", a précisé ce proche.

Le 22 mars, Nadal avait annoncé sur Twitter : "il s'avère que j'ai une fracture de stress à une côte (troisième arc costal gauche, ndlr) et je serai absent pendant 4 à 6 semaines." Son retour était donc prévu entre le 18 avril et le 2 mai.

Le N.4 mondial est le tenant du titre sur la terre battue catalane. Il a remporté l'Open de Barcelone à douze reprises (2005, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18 et 21). Il n'y compte que 4 défaites en seize participations (2003 au 2e tour, 2014 en quarts, 2015 en huitièmes, et 2019 en demie) et le court principal porte son nom.

Nadal, 35 ans, espère être en mesure de débuter sur terre battue à l'occasion du Masters 1000 de Madrid qui débute le 1er mai. Il sera suivi par les Internationaux d'Italie, le Masters 1000 de Rome le 8 mai. Roland-Garros débute le 22 mai.