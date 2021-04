Le Majorquin, première tête de série et 3e mondial, avait pourtant entamé son duel sur les chapeaux de roues s'imposant 6 jeux à 0 dans le premier set. Nishikori s'est repris ensuite, mais n'a pas pu barrer la route de l'Espagnol s'inclinant en fin de compte 6-0, 2-6 et 6-2 au bout de 2 heures et 19 minutes aussi.

En quarts de finale, ce n'est pas David Goffin que Rafael Nadal rencontrera. Le Liégeois, blessé aux adducteurs, a en effet dû renoncer dans le deuxième set de son match contre le Britannique Cameron Norrie (ATP 58). Le numéro 1 belge, 12e mondial, a dû jeter l'éponge après avoir perdu le premier set 6-0 et alors qu'il menait dans le second (3-5).

Rafael Nadal, 34 ans, reste ainsi en piste pour tenter d'aller chercher un 12e titre sur la terre battue catalane.