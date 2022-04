La paire belge de Coupe Davis a été repêchée en effet comme 'lucky loser' suite à un forfait dans le tableau final.

Sander Gillé, 31 ans, 35e mondial en double, et Joran Vliegen, 28 ans, 40e mondial en double, s'étaient inclinés au super jeu décisif 6-3, 1-6, 10/8 contre le Français Ugo Humbert et l'Américain Sebastian Korda au deuxième et dernier tour des qualifications dimanche.

Dans le tableau final, le duo sera opposé lundi déjà au Néerlandais Wesley Koolhof associé au Britannique Neal Skupski.