Le Grec, tête de série N.2, a pris le dessus sur l'Italien Jannik Sinner, 19e mondial et tête de série N.11, en deux sets 6-3, 6-3 en 1h23. Il s'agissait du troisième duel entre les deux joueurs et Tsitsipas mène désormais deux victoires à une dans les confrontations directes.

En finale, Tsitsipas, vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière, affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Rafael Nadal, 3e mondial et tête de série N.1, et Pablo Carreno Busta, 13e mondial et tête de série N.6.