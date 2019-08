David Goffin (ATP 19) a éliminé l'Argentin Guido Pella (ATP 22) au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati en deux sets : 6-1 et 7-5 en 1h27.

Le N.1 belge a redressé la barre dans le 2e set où il fut mené 2-5 avant de décrocher sa place pour le 3e tour. Joué sur ciment (deco turf) et d'une dotation de 6.056.280 dollars, ce 7e des 9 tournois majeurs (hors Grand Chelem) organisés par l'ATP, est important pour le N.1 belge qui défend ses points de sa demi-finale perdue (sur abandon) contre Federer en 2018.

Goffin rencontrera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre le Français Adrian Mannarino (ATP 59) et le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 46).

Il s'agissait d'une revanche entre Goffin et Pella. Les deux hommes s'étaient rencontrés dès le premier tour du Masters 1000 de Montréal, la semaine dernière. Le Sud-Américain y avait décroché son premier succès en quatre matchs face au finaliste du Masters 2017 6-4 et 7-6 (7/4). Pour ce faire, il avait réussi à convertir sa seule balle de break du match.

Mercredi, Goffin, 13e tête de série, a d'emblée pris le jeu à son compte. Il a conclu le premier set en 27 minutes, ne laissant aucune chance à son adversaire.

Dans le 2e set, Pella a pris davantage d'initiative et a réduit les déchets dans son jeu. Du coup, le momentum a changé de côté et Pella a filé à 2-5. Goffin sauvait une balle d'une manche partout à 3-5 avant de revenir à 4-5, service à suivre. Le sort du match basculait derechef. A 5-5, l'Argentin sauvait 2 balles de 6-5 sur sa mise en jeu mais cédait sur la 3e. Dans le jeu suivant, le Belge se retrouva mené 0-40 sur son service. Il redressa néanmoins la situation avec brio et concluait sur sa première balle de match.

Vainqueur mardi au premier tour de l'Américain Taylor Fritz (ATP 25), qu'il rencontrait pour la première fois, 6-4, 4-6, 6-4, le Liégeois de 28 ans, 13e tête de série dans l'Ohio, avait signé à cette occasion son premier succès de l'été sur ciment après deux éliminations d'entrée à Washington, des oeuvres de Yoshihito Nishioka (ATP 77), et à Montréal, contre Pella.

Cincinnati est l'ultime préparation avant l'US Open qui débute le 26 août à Flushing Meadows dans la banlieue de New York.