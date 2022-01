L'Espagnol Roberto Bautista Agut, 19e joueur mondial, a battu lundi le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial, offrant ainsi à son pays sa deuxième victoire à l'ATP Cup par équipes. A 33 ans, Bautista Agut est le meilleur joueur en simple de son pays en l'absence du N.1 mondial Rafael Nadal, et il a su s'imposer avec style.

Après avoir écarté le Chilien Cristian Garin (17e) samedi à Sydney, il a continué sur sa lancée en battant Ruud en deux sets 6-4, 7-6 (4). L'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 20) a également réussi à écarter le Norvégien Viktor Durasovic (ATP 345) en deux sets 6-3, 6-3.

La victoire de l'Espagne face à la Norvège est déjà assurée avant même le match en double, remporté par Alejandro Davidovich Fokina et Pedro Martinez contre Lukas Hellum Lilleengen et Andreja Petrovic (6-4, 6-1).

La Norvège a perdu ses deux premiers matches dans le groupe A, qui comprend également la Serbie, championne en 2020, et le Chili, qui s'affrontent lundi soir.

En l'absence de Novak Djokovic, forfait pour l'ATP Cup, Dusan Lajovic est le fer de lance de l'équipe serbe et il affrontera le Chilien Cristian Garin.

Dans le groupe D, la Pologne a elle écarté la Géorgie après les victoires en simple d'Hubert Hurkacz, 9e mondial, contre Aleksandre Metreveli (ATP 571) 6-7 (5), 6-3, 6-1 et de Kamil Majchrzak (ATP 117) contre Aleksandre Bakshi (ATP 972) 6-1, 6-1. Les Polonais ont ensuite remporté le double avec Szymon Walkow et Jan Zielinski qui ont battu Aleksandre Bakshi et Zuka Tkemaladze 6-7 (2), 6-2, 10/6.

La Grèce et l'Argentine s'affrontent encore lundi soir à Melbourne avec notamment une affiche entre Stefanos Tsitsipas et Diego Schwartzman.