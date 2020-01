La Russie est devenue la deuxième nation à se qualifier pour les demi-finales de la première édition de l'ATP Cup, compétition par équipes nationales.

Les Russes se sont imposés contre l'Argentine grâce à des victoires en simple de Karen Khachanov (ATP 17) et de Daniil Medvedev (ATP 5). Qu'importe le résultat du double, la Russie a donc validé son ticket pour le dernier carré du tournoi australien. Karen Khachanov a apporté le premier point à la Russie en battant Guido Pella (ATP 25) sur le score de 6-2, 7-6 (4) en 1h41. Dans la foulée, le duel des N.1 entre Medvedev et Diego Schwartzman (ATP 13) a finalement tourné en faveur du Moscovite de 23 ans. Au terme d'un long combat de 2h23, le finaliste du dernier US Open s'est imposé 6-4, 4-6, 6-3.

Samedi, les Russes rencontreront la Serbie de Djokovic ou le Canada de Shapovalov et Auger-Aliassime, qui s'affrontent vendredi.

Les Argentins, qui ont joué mercredi contre la Croatie, auront l'occasion de sauver l'honneur dans le double.

Plus tôt dans la journée à Sydney, l'Australie s'est qualifiée pour les demi-finales dans le sillage de Nick Kyrgios et Alex de Minaur. Devant leur public, les Australiens ont battu la Grande-Bretagne (2-1). En demi-finales, l'Australie sera opposée à la Belgique ou à l'Espagne, qui s'affrontent vendredi.