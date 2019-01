David Goffin a souffert pour sa rentrée en compétition en simple en s'inclinant dès le premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars, mardi au Qatar.

David Goffin (N.6), 28 ans, 22e joueur du monde, a en effet été battu par le Lituanien Ricardas Berankis, 28 ans aussi, 117e mondial, 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) en 2 heures et 18 minutes de jeu.

Si le premier set est expédié en 35 minutes (3-6) par David Goffin, la deuxième manche voit le Lituanien trouver des solutions, mettant le service de Goffin en danger plus d'une fois. Berankis a fini par égaliser (6-4) au bout d'une heure 20 de match.

Le 3e set est tout aussi serré avec un Lituanien qui s'accrochait tant et plus maintenant la pression sur le Liégeois qui servait ensuite pour recoller à chaque fois au score. Tant et si bien que la partie se sera jouée dans le jeu décisif. Si Goffin a sauvé deux balles de matches, la troisième sera la bonne pour Berankis (7 points à 4).

Le numéro 1 belge reprenait le collier après trois mois d'absence. David Goffin avait joué son dernier match à Shenzhen en Chine, battu au 2e tour par le Britannique Andy Murray, fin septembre avant de mettre un terme à sa saison quelques jours plus tard en raison d'une blessure au coude. Le Belge, droitier, joue d'ailleurs encore avec le bras droit dans un manchon.

Lundi, David Goffin était déjà revenu sur les courts. Associé au Français Pierre-Hugues Herbert, il a en effet franchi le cap u premier tour face à la paire formée par le Russe Karen Khachanov et le Suisse Stan Wawrinka s'imposant en deux manches 7-5 et 6-3 en un peu plus d'une heure de jeu (66 minutes).

En quarts de finale (2e tour), le duo franco-belge sera opposé au Croate Nikola Mektic et à l'Autrichien Alexander Peya.