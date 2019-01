David Goffin et le Français Pierre-Hugues Herbert ont remporté la finale du double messieurs du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars, vendredi au Qatar.

La rencontre disputée sur le court central a duré 1h23. La paire belgo-française succède au duo austro-croate Oliver Marach-Mate Pavic, au palmarès de l'épreuve.

Goffin et Herbert se sont en effet imposés 5-7, 6-4, 10-4, face aux spécialistes néerlandais de la discipline Robin Haase et Matwe Middelkoop, vainqueurs ensemble de trois tournois en 2018, à Pune, Sofia et Umag.

C'était la première fois de sa carrière que Goffin, 28 ans, 354e joueur mondial, accédait à la finale de l'épreuve de double d'un tournoi ATP.

Herbert, douzième mondial en double, avait lui déjà treize titres à son actif, dont trois Grand Chelems (l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016, et Roland-Garros en 2018, chaque fois avec son compatriote Nicolas Mahut).

Jeudi en demi-finale, Goffin et Herbert avaient écarté de leur chemin, 6-1, 3-6 et 15/13, les frères Djokovic, Novak, premier mondial en simple, et Marko, 607e mondial en double.

En simple Goffin, 12e joueur mondial, avait été battu 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) mardi par le Lituanien Ricardas Berankis, 117e mondial, pour sa rentrée en compétition après trois mois d'absence.