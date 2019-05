David Goffin (ATP 23) sera opposé au Suisse Stan Wawrinka (ATP 34) au premier tour du tournoi de Rome, l'ultime grande répétition sur terre battue avant Roland Garros qui débute dimanche.

Le vainqueur de ce duel francophone sera opposé au 2e tour de cet ATP Masters 1000 doté de 5.207.405 euros à l'Argentin Juan Martin Del Potro (ATP ), dispensé de premier tour en tant que 7e tête de série au Foro Italico. Le Lausannois de 34 ans mène 3-1 dans ses duels face au Liégeois de 28 ans. Les deux résidents monégasques ne se sont jamais mesurés sur l'ocre et leur dernier duel en 2016 est revenu à au N.1 belge. Vainqueur à deux reprises à Chennai (dur) en 2011 et 2015, Wawrinka a signé son 3e succès à Wimbledon (gazon) en 2015 en huitièmes de finale.

Après de gros soucis physiques au genou, une opération fin 2017, six mois d'absence et une chute à la 263e place mondiale, l'ancien N.3 mondial a atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid cette semaine. Il s'y est incliné nettement 6-1 et 6-2 contre Rafael Nadal, le 2e joueur mondial.

Elise Mertens contre Venus Williams au 1er tour

Seule Belge présente dans le tableau final du simple, Elise Mertens rencontrera l'Américaine Venus Williams au premier tour des Internationaux d'Italie de tennis, le tournoi WTA Premier sur terre battue doté de 3.452.538 dollars, joué à Rome, qui débute dimanche.

La résidente limbourgeoise de 23 ans, 20e mondiale, tentera de remporter son premier match face à l'ancienne N.1 mondiale, âgé de 38 ans, qui a gagné leurs deux précédentes rencontres : à Roland Garros en 16e de finale en 2017 (6-3, 6-1) et au 1er tour à Wimbledon la même année (7-6 (9/7), 6-4). Désormais 50e mondiale, l'aînée des Williams, qui compe 49 titres à son palmarès, a bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs. Au 2e tour, la gagnante sera opposée à ... Serena Williams (WTA 11/N.10) ou à une qualifiée.