BRUXELLES 20/11 (BELGA)

Les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont rejoint l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury en finale des ATP Finals, le Masters de tennis de fin de saison. Samedi au Pala Alpitour de Turin, les Français se sont imposés 6-3; 6-4 en 77 minutes de jeu contre les Espagnols Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Mahut et Herbert, respectivement 7e et 9e au classement ATP de la spécialité, comptent six victoires en Grand Chelem, dont une en 2021 acquise à Roland-Garros. Finalistes du Masters en 2018, ils ont levé le trophée en 2019 et tenteront donc de succéder au Néerlandais Wesley Koolhof et au Croate Mektic.

Plus tôt dans la journée, Ram et Salisbury ont pris la mesure des N.1 mondiaux, les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic : 4-6, 7-6 (3) et 10/4.