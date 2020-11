L'Autrichien Dominic Thiem (3e mondial) et le Russe Daniil Medvedev (4e mondial) pourraient remporter l'un et l'autre leur premier Masters ce dimanche dans l'O2 Arena de Londres. Une nouvelle habitude pour le Masters qui couronnera son cinquième vainqueur inédit d'affilée.

Les deux joueurs sont directement rentrés dans la partie avec des premiers jeux accrochés mais pas de break. Il aura fallu plus de 10 minutes à Dominic Thiem pour remporter sa première mise en jeu et recoller à 1-1. Il faudra attendre le quatrième jeu pour avoir le premier break de la rencontre. Mis sous pression par Thiem, Medvedev a craqué en commentant une double faute dès sa première balle de break concédée à l'Autrichien. Un break confirmé dans la foulée. Les jeux suivants du premiers set ont été moins disputés et Thiem empoche la première manche 6-4.

L'Autrichien a eu un peu de chance sur la balle de set puisque sa balle a touché le filet et surpris Medvedev qui arrivait au filet. Mais les deux hommes ont préféré en rire.

Suivez la finale du Masters en direct