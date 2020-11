ATP Finals: premier titre ATP pour Wesley Koolhof et Nikola Mektic, vainqueurs du double du Masters

Tennis

BELGA

Wesley Koolhof et Nikola Mektic ont remporté la finale du double au Masters de fin de saison, dimanche à Londres, sur le court de l'O2 Arena. Le Néerlandais et le Croate se sont imposés 6-2, 3-6, 10/5 contre l'Autrichien Jürgen Melzer et le Français Édouard Roger-Vasselin après 1h16 de jeu.