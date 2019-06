L'Allemand Alexander Zverev (N.2), 5e joueur du monde, sera l'adversaire de David Goffin en quarts de finale du tournoi de tennis ATP 500 de Halle, épreuve sur gazon dotée de 2.081.830 euros, en Allemagne.

Zverev, 22 ans, s'est en effet imposé en deux manches jeudi au deuxième tour face à l'Américain Steve Johnson, 76e à l'ATP, 6-3, 7-5 en 1 heure et 16 minutes de match.

Mercredi, David Goffin, 28 ans, 33e mondial, avait écarté au deuxième tour le Moldave Radu Albot, 41e joueur du monde, en trois sets 4-6, 6-4, 6-3.

Alexander Zverev s'était ouvert le genou lundi suite à une glissade lors de son match du premier tour contre le Néerlandais Robin Haase. L'Allemand avait décidé dans la foulée de ne pas disputer le double en compagnie de son frère Mischa.

Le numéro 1 belge a perdu à deux reprises sur le circuit ATP contre Alexander Zverev, l'an dernier à Rome (6-4, 3-6, 6-3) et en 2016 à Munich (6-3, 4-6, 6-3) par deux fois sur terre battue. Par contre, le Liégeois s'était imposé au Challenger de Mons (surface dure) en deux sets 6-3, 6-2, mais c'était en 2014 déjà.

Eliminé en quarts de finale du double

David Goffin, asocié au Français Pierre-Hugues Herbert, ont été éliminés en quarts de finale du double au tournoi de tennis ATP 500 de Halle, épreuve sur gazon dotée de 2.081.830 euros, jeudi en Allemagne.

Goffin et Herbert se sont inclinés 6-4, 6-7 (4/7) et 11/9 en 1h47 face au Polonais Lukasz Kubot et au Brésilien Marcelo Melo, têtes de série N.1

