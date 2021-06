Sixième tête de série dans cette épreuve jouée sur gazon et dotée de 1.455.925 euros, le duo belge a battu la paire composée des Indiens Rohan Bopanna et Divij Sharan 6-3, 7-6 (7/3) en quarts de finale après 1h16 de jeu.

En demi-finales, Gillé et Vliegen affronteront l'Allemand Kevin Krawietz et le Roumain Horia Tecau, la troisième tête de série. Krawietz et Tecau étaient trop forts pour les Argentins Andres Molteni et Guido Pella éliminés 6-4, 6-2.