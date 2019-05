L'Allemand Alexander Zverev, tenant du titre, a dû batailler 2 heures et 10 minutes pour écarter 3-6, 6-4 6-4 le Polonais Hubert Hurkacz, 52e mondial et issu des qualifications, jeudi en 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, épreuve ATP sur terre battue dotée de 6.536.160 euros.

Zverev, 22 ans, 4e mondial et 3e tête de série, affrontera en quarts de finale le Grec Stefanos Tsitsipas, 9e mondial et 8e tête de série. L'Athénien de 20 ans a sorti en 8e de finale l'Espagnol Fernando Verdasco, 35 ans et 38e mondial, en deux sets 6-3, 6-4.

Zverev et Tsitsipas se sont rencontrés à deux reprises sur le circuit ATP, deux rencontres sur surface dure en 2018. L'Allemand s'était imposé en deux sets à Washington, le Grec en trois manches à Toronto.