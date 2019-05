La longue carrière de David Ferrer s'est terminée mercredi soir sur le Court Manolo-Santana, le central du Masters 1000 de Madrid.



Ferrer, 37 ans et 144e mondial, y a été battu 6-4, 6-1 en 1 heure et 10 minutes par l'Allemand Alexander Zverev, 4e joueur mondial et tête de série N.3, dans son tout dernier match, au 2e tour de cette épreuve sur terre battue dotée de 6.536.160 euros.

Arrivé sur le circuit ATP en 2002, David Ferrer bénéficie d'une invitation pour son tournoi d'adieu. Mardi, il a sorti au 1er tour son compatriote Roberto Bautista Agut (ATP 21) 6-4, 4-6, 6-4, repoussant de 24 heures ses adieux au circuit ATP.

Ferrer a remporté 27 titres ATP dans sa carrière, dont le Masters 1000 de Paris en 2012. Finaliste de Roland-Garros en 2013, il avait atteint cette année-là le 3e rang du classement mondial. Le droitier de Javea, trois fois vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne, est resté membre du top-10 mondial de manière continue entre septembre 2007 et octobre 2008 et entre octobre 2010 à mai 2016.

Ferrer n'a disputé que ciunq tournois lors de sa tournée d'adieu en 2019: Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelone et Madrid.