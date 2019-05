Novak Djokovic (ATP 1/N.1) disputera dimanche la finale du Masters 1000 de Madrid. Le Serbe est sorti vainqueur d'un âpre duel contre l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5/N.5), remporté 7-6 (2), 7-6 (4) après 2h22 d'un match intense en demi-finales du tournoi de tennis espagnol.

Les deux joueurs se sont livrés une très intense bataille dans le premier set. Mené 1-3 par un Thiem en grande forme, 'Nole' a recollé au score en démontrant qu'il n'était pas N.1 mondial par hasard. Le jeu décisif est tombé dans l'escarcelle du Serbe, toujours aussi impressionnant en défense.

Une nouvelle fois mené (2-4) dans la seconde manche et semblant moins fringuant physiquement son adversaire, Djokovic a serré les dents et le jeu. L'homme aux 15 titres en Grand Chelem est revenu à 4-4 avant de breaker Thiem et servir pour le match. Mais l'Autrichien, tombeur de Roger Federer la veille, est parvenu à recoller directement au score et ainsi forcer un second tie break.

Coupable d'une double faute à un moment crucial, Thiem, un peu moins constant dans les points décisifs, a laissé filer son adversaire vers sa troisième finale à Madrid. En effet, Djokovic aura l'occasion d'accrocher un troisième titre à Madrid après ceux acquis en 2011 et 2016.

L'autre demi-finale de cette épreuve jouée sur terre battue et d'une dotation de 6.536.130 euros opposera samedi soir la coqueluche du public local Rafael Nadal (ATP 2/N.2) au talentueux joueur grec Stefanos Tsitsipas (ATP 9/N.8), 20 ans.