La paire belge de Coupe Davis a pris la mesure du Hongrois Marton Fucsovics et du Norvégien Casper Ruud en deux sets 6-3, 6-4 pour se hisser en 8es de finale.

Pour accéder aux quarts de finale, Sander Gillé, 30 ans, 35e mondial en double, et Joran Vliegen, 27 ans, 32e mondial en double, devront battre soit la 5e paire tête de série formée par l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, soit d'un duo composé du Kazakh Aleksander Bublik et du Chilien Cristian Garin.

Ce sont les seuls Belges engagés à Madrid chez les messieurs.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient rejoint la finale du double à Münich (ATP 250) dimanche.